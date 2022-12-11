Фанат хотел облить водой Роналду перед игрой с Марокко

Фанат хотел облить водой капитана сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем четвертьфинала чемпионата мира с Марокко.

Как пишет источник, в этот момент 37-летний форвард направлялся к скамейке запасных своей команды. Неожиданно один из фанатов на трибунах плеснул в сторону португальца водой из бутылки.

Интересно, что действия хулигана пресекли другие фанаты. Также к нему подошла охрана, которая поговорила с мужчиной. Спустя время его вывели его со стадиона.

Напомним, что встреча завершилась победой африканцев со счетом 1:0.