Европейские топ-клубы намерены перезапустить Суперлигу

“Барселона”, “Реал” и “Ювентус” не оставляют надеж реализовать проект Суперлиги Европы.

Как заявил гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт, основатели лиги хотят запустить новую версию проекта.

В переговорах участвовали более 50 европейских клубов. Ожидается, что обновленная версия Суперлиги Европы будет состоять из нескольких дивизионов, в которых будет от 60 до 80 участников без постоянных членов.

В каждом сезоне участники проведут в среднем по 14 матчей.

При остается неясно, как будут формировать дивизионы, и какой будет система выбывания из турнира.