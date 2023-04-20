Европейские гранды охотятся за форвардом "Аталанты" Хойлундом

Интерес к нападающему "Аталанты" Расмусу Хойлунду продолжает расти.

В частности, в его услугах заинтересованы гранды мирового футбола - мадридский "Реал" и “Манчестер Юнайтед”.

По данным источника, оба клуба постараются подписать игрока как можно скорее.

Еще один претендент на бельгийца - лондонский "Челси".

В текущем сезоне Серии А Хойлунд сыграл 26 матчей, забив 7 голов и отдав 3 голевые передачи