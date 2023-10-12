Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D
Новости футбола Сегодня, 16:44
ФОТО: Igor Kralj
12 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Хорватии и Турции в Осиеке. Игра завершилась сенсационно победой гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на 30-й минуте забил Барис Йылмаз.
Благодаря этой победе турки вышли на первое место в группе D. У команды 13 очков после 6 сыгранных туров. На 2-м месте располагается Хорватия с 10 пунктами, но у хорватов 1 игра в запасе. 3-е и 4-е места делят Армения и Уэльс (по 7 очков), на последнем месте располагается Латвия (3).
Евро-2024. Квалификация. 12 октября
Группа D. 7-й тур
Хорватия - Турция - 0:1
Гол: Йылмаз, 30
Турнирная таблица группы D:
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