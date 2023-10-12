Евро-2024. Сенсация в Осиеке. Турция обыграла Хорватию и вышла на 1-е место в группе D

12 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе D между сборными Хорватии и Турции в Осиеке. Игра завершилась сенсационно победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Барис Йылмаз.

Благодаря этой победе турки вышли на первое место в группе D. У команды 13 очков после 6 сыгранных туров. На 2-м месте располагается Хорватия с 10 пунктами, но у хорватов 1 игра в запасе. 3-е и 4-е места делят Армения и Уэльс (по 7 очков), на последнем месте располагается Латвия (3).

Евро-2024. Квалификация. 12 октября

Группа D. 7-й тур

Хорватия - Турция - 0:1

Гол: Йылмаз, 30

Турнирная таблица группы D: