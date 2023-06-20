Евро-2024 получило официального талисмана (фото)

Официальный маскот чемпионата Европы-2024 представили в Германии.

Как пишет пресс-служба УЕФА, талисманом предстоящего европейского первенства стал медвежонок.

Презентация маскота прошла в одной из школ в Гельзенкирхене.

Новый талисман был создан в память о плюшевом медведе, который стал популярной игрушкой в Германии в начале XX века.

В ближайшие недели талисману должны выбрать имя.