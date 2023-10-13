Евро-2024. Битва аутсайдеров. Азербайджан в гостях обыграл Эстонию
Новости футбола Сегодня, 14:08
ФОТО: Twitter
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Эстонии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Голами за команду Азербайджана отличились Тура Байрамов (9) и Рамиль Шейдаев (45+4).
Азербайджан и Эстония занимают 4-е и 5-е места соответственно в группе F. У азербайджанцев 4 очка, а у эстонцев - 1. Лидерами группы являются Бельгия и Австрия (по 13 пунктов), а на 3-м месте располагается Швеция (6).
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа F. 7-й тур
Эстония - Азербайджан - 0:2
Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4
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