Евро-2024. Битва аутсайдеров. Азербайджан в гостях обыграл Эстонию

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Эстонии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами за команду Азербайджана отличились Тура Байрамов (9) и Рамиль Шейдаев (45+4).

Азербайджан и Эстония занимают 4-е и 5-е места соответственно в группе F. У азербайджанцев 4 очка, а у эстонцев - 1. Лидерами группы являются Бельгия и Австрия (по 13 пунктов), а на 3-м месте располагается Швеция (6).

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа F. 7-й тур

Эстония - Азербайджан - 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4