Эвра "наехал" на сборную Франции из-за Бензема

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра подверг критику национальной команды из-за отказа от услуг нападающего Карима Бензема на чемпионате мира-2022.

“Меня разочаровала эта история. Со стороны мне показалось, что Карим многим мешал. Мне неприятно то, что футболисты не поддержали его. А ведь за такого игрока можно идти воевать. Конечно, все решает тренер. Но вы, футболисты, наверное, просто завидовали Бензема за то, что он затмил вас. Вы повторили ошибку сборной Франции образлца 1998 года. Тогда они думали, что сборная принадлежит только им. Но на самом деле она принадлежит всем. Парни, у вас в команды был обладатель ”Золотого мяча". На вашем месте я бы даже есть не начинал, пока в столовую на придет Карим. Я не видел, чтобы кто-то бился за него", - приводит слова Эвра RMC Sport.

Напомним, что 35-летний Бензема получил травму за несколько дней до начала ЧМ-2022. В итоге, главный тренер национальной команды Дидье Дешам исключил его из заявки на турнир. При этом форвард восстановился после травмы до окончания чемпионата мира.

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