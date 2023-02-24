"Эвертон" продлил контракт с одним из лидеров команды

Страж ворот “Эвертона” Джордан Пикфорд продлил контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, что за ирисок он играет с лета 2017 года, когда перешёл из “Сандерленда”.

В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.

В текущем сезоне АПЛ страж ворот провёл 22 матча.