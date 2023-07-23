"Эвертон" объявил о переходе нападающего сборной Нидерландов

Пресс-служба “Эвертона” из Ливерпуля на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Вильярреала” и сборной Нидерландов Арно Данджумы.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2024 года. В ближайшее время форвард присоединится к новой команде на сборе.

26-летний Данджума выступал за “Вильярреал” с лета 2021 года. Он перешел в испанский клуб из “Борнмута”. Сумма трансфера составила 23,5 миллионов евро. Всего он провел за “подводников” 51 матч во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи. Во второй половине прошлого сезона Данджума играл за “Тоттенхэм Хотспур” на правах аренды. Форвард провел за лондонский клуб 12 матчей и забил два гола. Ранее он также играл за ПСВ, НЕК и “Брюгге”.

Данджума с 2018 года играет за сборную Нидерландов. Всего он провел за голландскую национальную команду шесть матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в прошлом сезоне “Эвертон” финишировал на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, клуб из Ливерпуля сохранил место в английской Премьер-лиге.