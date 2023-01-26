"Эвертон" нацелился на форварда сборной Украины

Ливерпульский “Эвертон” проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. “Ириски” обратили внимание на украинца после того, как голландский форвард Арно Данджума в последний момент перешел в “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1" 22 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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