Эвертон нашел замену защитнику, которым интересуется Манчестер Юнайтед

В летнее трансферное окно Эвертон может столкнуться с необходимостью продавать игроков, чтобы снова не нарваться на снятие очков, но проданных исполнителей нужно кем-то заменить. Посему «ириски» обратили свой взор на Чемпионшип.

Так, центральным защитником Эвертона Джаррадом Брантвейтом интересуется Манчестер Юнайтед, и как сообщает TEAMtalk, заменить его в случае продажи Шон Дайч планирует игроком Халл Сити Джейкобом Гривзом.

Но, внимание на 23-летнего центрбека также обратил и Вест Хэм, который как раз таки планирует усилить эту позицию и хочет это сделать не за счёт легионера, а за счёт доморощенного игрока. В Халл Сити также понимают, что удержать Гривза от предложений с АПЛ в случае, если команда останется в Чемпионшипе, будет сложно.

Пока неизвестно, сколько клуб запросит за своего игрока, но Transfermarkt оценивает центрбека в 14 миллионов евро.