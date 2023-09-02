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Эвертон набрал первое очко в новом сезоне

Новости футбола Сегодня, 09:52
Эвертон набрал первое очко в новом сезоне Эвертон набрал первое очко в новом сезоне

Эвертон набрал первое очко в новом сезоне, сыграв вничью. В третьем туре АПЛ "ириски" провели выездной матч против Шеффилда Юнайтеда.

Гости вышли вперед на 14-й минуте первого тайма. Абдулайе Дукуре отличился первым голом в матче. Более того, для Эвертона это первый забитый в этом сезоне. На 33 минуте Шеффилд сравнял счет стараниями Кэмерон Арчер, а уже в компенсированное время хозяева сумели выйти вперед. Мяч от стойки поразил вратаря Эвертона Джордана Пикфорда и оказался во вратарях.

Спустя десять минут после начала второго тайма, Арно Данжума снова выровнял ситуацию на табло. У Эвертона было еще несколько случаев во втором тайме, однако из команд больше никто не забивал. Счет 2:2. Для "ирисок" это первое очко в новом сезоне АПЛ, как и для Шеффилда Юнайтеда.

АПЛ. Четвертый тур

"Шеффилд Юнайтед" - "Эвертон" - 2:2 (2:1, 0:1)
Голы: 0:1 – 14 Дукуре, 1:1 – 33 Арчер, 2:1 – 45+2 Пикфорд (автогол), 2:2 – 55 Данжума.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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