"Эвертон" может купить одного из лидеров "Вильярреала"
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Арно Данджумы/Автор неизвестен
“Эвертон” проявляет интерес к голландскому нападающему “Вильярреала” Арно Данджуме, сообщает Carrusel Deportivo.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа.
Ранее голландец уже играл в Англии за “Борнмут”.
В нынешнем сезоне 25-летний Данджума провел за “Вильярреал” 17 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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