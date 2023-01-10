"Эвертон" может купить одного из лидеров "Вильярреала"

“Эвертон” проявляет интерес к голландскому нападающему “Вильярреала” Арно Данджуме, сообщает Carrusel Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста в зимнее трансферное окно с правом последующего выкупа.

Ранее голландец уже играл в Англии за “Борнмут”.

В нынешнем сезоне 25-летний Данджума провел за “Вильярреал” 17 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: После Роналду "Аль-Наср" планирует подписать капитана "Барселоны".