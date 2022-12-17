"Эвертон" может купить бразильца из "Атлетико"

Ливерпульский “Эвертон” проявляет интерес к бразильскому нападающему мадридского “Атлетико” Матеусу Кунье, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов “Вулверхэмптона”.

В нынешнем сезоне 23-летний Кунья провел за “Атлетико” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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