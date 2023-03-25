Главная Новости "Эвертон" могут лишить очков в АПЛ

"Эвертон" могут лишить очков в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: твиттер Эвартона Фото: твиттер Эвартона

Английская Премьер-лига подозревает “Эвертон” в нарушениях правил прибыльности и устойчивости в сезоне 2021/22.

В случае признания вины клубу может грозить штраф или снятие очков.

В то же время в клубе отвергают обвинения и готовы доказать свою невиновность перед независимой комиссией.

В настоящее время команда занимает 15-е место в Премьер-лиге, опережая зону вылета на два балла.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Эвертон Премьер-лига Англия
Популярные новости
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:48 Феерия Франции, крупные победы Австрии, Бельгии и Греции: результаты отбора Евро-2024 24 марта
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:40 Франция уничтожила Нидерланды в отборе Евро-2024
Футбол Новости футбола Вчера, 15:15 В правила футбола внесены два изменения
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:15 Официально: "Бавария" сменила главного тренера
Фото: инстаграм сборной Англии/Автор неизвестен Новости футбола 23 мар 2023, 17:46 Англия обыграла Италию в отборе Евро-2024
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен Новости футбола 23 мар 2023, 17:42 Роналду принес Португалии крупную победу в отборе Евро-2024
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:50 Луи ван Гал сделал выбор между Месси и Роналду Новости футбола Сегодня, 05:47 Кассано жестко раскритиковал Моуринью Новости футбола Сегодня, 05:19 "Эвертон" могут лишить очков в АПЛ Новости футбола Сегодня, 05:14 Маттеус высказался об уходе Нагельсманна Новости футбола Сегодня, 04:27 Ибрагимович установил новый рекорд в мире футбола Новости футбола Сегодня, 04:25 Шевченко высказался о трансфере Мудрика в "Челси" Новости футбола Сегодня, 04:11 Мбаппе оценил крупную победу Франции в отборе на Евро-2024 Новости футбола Сегодня, 04:06 Бывший игрок “Баварии” раскритиковал Нагельсманна Новости футбола Вчера, 17:54 Главные новости дня: 24 марта Новости футбола Вчера, 17:48 Феерия Франции, крупные победы Австрии, Бельгии и Греции: результаты отбора Евро-2024 24 марта
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Хорватия - Уэльс 25 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания - Норвегия 25 марта 2023 года Футбол 26 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Босния 26 марта 2023 года Футбол 26 мар 2023 Прогноз на матч Северная Ирландия - Финляндия 26 марта 2023 года