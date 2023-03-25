"Эвертон" могут лишить очков в АПЛ

Английская Премьер-лига подозревает “Эвертон” в нарушениях правил прибыльности и устойчивости в сезоне 2021/22.

В случае признания вины клубу может грозить штраф или снятие очков.

В то же время в клубе отвергают обвинения и готовы доказать свою невиновность перед независимой комиссией.

В настоящее время команда занимает 15-е место в Премьер-лиге, опережая зону вылета на два балла.