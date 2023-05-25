"Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера"

Ливерпульский “Эвертон”, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, ведет переговоры с главным тренером “Ботафого” Луишем Каштру, который ранее тренировал донецкий “Шахтер”, сообщает Daily Record.

По сведениям источника, английский клуб хочет назначить португальского специалиста перед началом следующего сезона. Если стороны договорятся, то Каштру сменит нынешнего тренера Шона Дайча. Впрочем, “Эвертону” сначала нужно сохранить место в Премьер-лиге. За тур до окончания чемпионата Англии клуб занимает 17-е место и на два очка опережает зону вылета.

Стоит отметить, что “Ботафого” под руководством 61-летнего Каштру лидирует в чемпионате Бразилии. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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