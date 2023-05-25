АНГ РУ
Главная Новости "Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера"

"Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера"

Новости футбола Сегодня, 16:42
"Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Фото: сайт "Ботафого"/Автор неизвестен

Ливерпульский “Эвертон”, за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, ведет переговоры с главным тренером “Ботафого” Луишем Каштру, который ранее тренировал донецкий “Шахтер”, сообщает Daily Record.

По сведениям источника, английский клуб хочет назначить португальского специалиста перед началом следующего сезона. Если стороны договорятся, то Каштру сменит нынешнего тренера Шона Дайча. Впрочем, “Эвертону” сначала нужно сохранить место в Премьер-лиге. За тур до окончания чемпионата Англии клуб занимает 17-е место и на два очка опережает зону вылета.

Стоит отметить, что “Ботафого” под руководством 61-летнего Каштру лидирует в чемпионате Бразилии. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нашел неожиданного тренера.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Эвертон Ботафого СП Премьер-лига Англия Серия A Бразилия
Популярные новости
"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов
"Реалу" предложили купить Кейна Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реалу" предложили купить Кейна
Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии Новости футбола Вчера, 16:58 Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии
"Реал" вырвал победу в дерби Мадрида Новости футбола Вчера, 15:30 "Реал" вырвал победу в дерби Мадрида
Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии Новости футбола 23 мая 2023, 16:32 Роналду принес победу "Аль-Насру" в матче чемпионата Саудовской Аравии
Роналду хочет покинуть "Аль-Наср" Новости футбола 23 мая 2023, 14:15 Роналду намерен летом вернуться в Европу
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:59 "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" и вышел в Лигу чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:42 "Эвертон" Миколенко ведет переговоры с бывшим тренером "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 16:30 Серхио Рамос отказался продлить контракт с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:15 "Реалу" предложили купить Кейна Новости футбола Сегодня, 15:55 "Брюгге" Яремчука получил нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 15:42 Луческу определился со своим будущим в киевском "Динамо" Новости футбола Сегодня, 15:31 "Валенсия" проиграла в гостевом матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 15:15 Крупные победы "Шахтера" и "Динамо": результаты 28-го тура чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 14:55 ПСЖ может пригласить экс-тренера "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 14:42 Иньеста назвал клуб, в который хочет перейти
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Аннеси - Бордо 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Кан - Сент-Этьен 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Дижон - Париж 26 мая 2023 года Футбол 26 мая 2023 Прогноз на матч Бастия - Гавр 26 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Специя - Торино 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Салернитана - Удинезе 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Рома 27 мая 2023 года Футбол 27 мая 2023 Прогноз на матч Интер - Аталанта 27 мая 2023 года