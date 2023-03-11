"Эвертон" Миколенко прервал безвыигрышную серию в АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии “Эвертон” на своем поле обыграл “Брентфорд” со счетом 1:0.

Единственный гол на первой минуте забил Дуайт Макнил. Украинский защитник ливерпульского клуба Виталий Миколенко вышел на поле в концовке встречи. Эта победа стала для “Эвертона” первой в четырех последних матчах.

“Эвертон”, набрав 25 очков, покинул зону вылета и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брентфорд” с 38 очками остался на девятой позиции.

“Эвертон” – “Брентфорд” - 1:0 (1:0)

Гол: Макнил, 1 - 1:0

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Тарковски, Годфри, Ивоби (Миколенко 90+2), Дукуре, Гуйе, Онана (Дэвис, 80), Макнил, Грэй (Мопе, 86).

“Брентфорд”: Рая, Гики (Висса, 75), Пиннок, Ми, Генри (Годдос, 87), Дамсгорд (Дасилва, 62), Норгорд (Оньека, 75), Йенсен (Шаде, 62), Мбемо, Тоуни, Янельт.

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