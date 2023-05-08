"Эвертон" Миколенко одержал разгромную победу в матче АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии “Эвертон” на выезде разгромил “Брайтон” со счетом 5:1.

Победу ливерпульскому клубу принесли дубли Абдулае Дукуре и Дуайта Макнила, а также автогол Джейсона Стила. У хозяев отличился Алексис Мак Аллистер.

Украинский полузащитник ливерпульцев Виталий Миколенко провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

“Эвертон”, набрав 32 очка, покинул зону вылета и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Брайтон” с 55 очками остался на седьмой позиции.

“Брайтон” – “Эвертон” - 1:5 (0:3)

Голы: Дукуре, 1 - 0:1, Дукуре, 29 - 0:2, Стил, 35 (автогол) - 0:3, Макнил, 76 - 0:4, Мак Аллистер, 79 - 1:4, Макнил, 90 - 1:5

“Брайтон”: Стил, Данк, Уэбстер (Колуилл, 46), Эступиньян, Мак Аллистер, Кайседо, Митома, Буонанотте (Марч, 46; Гилмор, 78), Гросс, Уэлбек (Фергюсон, 46), Ундав (Энсисо, 46).

“Эвертон”: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Мина, Миколенко, Гуйе (Онана, 87), Дукуре, Гарнер, Ивоби, Макнил, Кэлверт-Льюин (Мопе, 87).

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