Eurosport отстранил комментатора из-за неуместных высказываний в отношении женщин

На Олимпиаде 2024 произошел еще один скандал, на этот раз он связан с комментатором Eurosport Бобом Баллардом.

Как сообщили в Mirror, во время комментирования женской эстафеты в плавании на 400 метров, комментатор позволил себе неуместное выражение.

«Ну, женщины только что закончили. Вы же знаете, какие они... бродят, ничего не делают, наносят макияж», - заявил комментатор Боб Баллард.

Этот комментарий очень быстро разлетелся в соцсетях и реакция на него была негативная, поэтому, Eurosport опубликовал заявление, где объявил об отстранении комментатора.

«Вчера вечером во время трансляции на Eurosport комментатор Боб Баллард сделал неуместный комментарий. Поэтому он был немедленно отстранен от работы в нашей команде комментаторов.»

Это уже не первый скандал на Олимпиаде 2024. Перед баскетбольным матчем на Олимпийских играх между Южным Суданом и Пуэрто-Рико включили не тот гимн.

Напомним, что в стане сборной Бразилии произошел скандал на Олимпийских играх 2024. Все из-за нарушения дисциплины в соревновательный день.