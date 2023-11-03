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"Этот гол - один из моих любимых". Шевченко вспомнил свой шедевр в ворота Тоттенхэма. ВИДЕО

Новости футбола Сегодня, 07:11
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Этот гол - один из моих любимых". Шевченко вспомнил свой шедевр в ворота Тоттенхэма. ВИДЕО "Этот гол - один из моих любимых". Шевченко вспомнил свой шедевр в ворота Тоттенхэма. ВИДЕО

Бывший форвард сборной Украины, итальянского “Милана” и лондонского “Челси” Андрей Шевченко в беседе с журналистами The Athletic вспомнил об одном из своих лучших голов в карьере.

Речь идет о мяче в ворота “Тоттенхэма” в марте 2007 года, когда украинец играл за “аристократов”. Тогда его команда победила 2:1.

По словам Шевченко, ему удалось забить невероятный гол.

"Абсолютно невероятный. Этот гол - один из моих любимых. Скорость полета мяча, когда я ударил по нему, была сумасшедшей.

Вы видели как на этот гол отреагировал Дрогба? Он не мог поверить в то, что у меня получилось. Потому что в динамике это... посмотрите, какие у меня компактные и короткие шаги. Смещение в центр – и бум!

Я смог вложить в тот удар столько силы! Бум. Это невероятно. Отличный гол, сила удара... Мне очень нравится", - рассказал украинец.

Отметим, что в этом же интервью Шевченко вспоминал о своем легендарном голе в ворота “Ювентуса”, когда он оставил не удел Джанлуиджи Буффона.

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