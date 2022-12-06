Это’О назвал причину, почему избил фаната

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О сделал заявление, в котором он прокомментировал конфликт, который закончился ударом болельщика.

"5 декабря после окончания матча ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея у меня произошел конфликт с мужчиной, который, возможно, болеет за сборную Алжира. Я приношу свои изменения за то, что поддался эмоциями. Я не должен был так реагировать. Я прошу прощения.

Но при этом я считаю, что мириться с провокациями и оскорблениями недопустимо. С 29 марта меня постоянно обвиняют из-за результата матча Камерун - Алжир. Тогда алжирская сборная проиграла обидно, но справедлоиво. Я призываю алжирских официальных взять на себе ответственность и прекратить развитие этого конфликта", - приводит слова Это'О Sky Sports.

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