Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь

Бывший футболист “Интера” и “Барселоны” Самуэль Это’О может оказаться в местах лишения свободы.

На этом настаивает дочь звездного камерунца Эрика До Росарио Ньевес.

По словам адвоката девушки, Это’О задолжал своей дочери алименты на протяжении более пяти лет. Она пожаловалась на то, что спортсмен продолжает игнорировать судебные решения.

Дочь футболиста признается, что сейчас ее финансовое положение очень сложное, в то время как ее отец живет в изобилии.

Адвокат отмечает, что назначение Это’О на должность президента Камерунской футбольной федерации является неприемлемым в свете его “прошлых преступлений”.

Напомним, что в свое время бывший футболист был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и неуплате алиментов другой своей дочери.

СМИ пишут, что камерунец официально признал Эрику своей дочерью после четырехлетнего судебного разбирательства в феврале 2022 года.

Тогда суд постановил, что он должен выплачивать ей алименты в размере 1400 евро в месяц.