АНГ РУ
Главная Новости Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь

Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь

Новости футбола Сегодня, 04:00
Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь Фото: твиттер Анжи

Бывший футболист “Интера” и “Барселоны” Самуэль Это’О может оказаться в местах лишения свободы.

На этом настаивает дочь звездного камерунца Эрика До Росарио Ньевес.

По словам адвоката девушки, Это’О задолжал своей дочери алименты на протяжении более пяти лет. Она пожаловалась на то, что спортсмен продолжает игнорировать судебные решения.

Дочь футболиста признается, что сейчас ее финансовое положение очень сложное, в то время как ее отец живет в изобилии.

Адвокат отмечает, что назначение Это’О на должность президента Камерунской футбольной федерации является неприемлемым в свете его “прошлых преступлений”.

Напомним, что в свое время бывший футболист был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в Испании и неуплате алиментов другой своей дочери.

СМИ пишут, что камерунец официально признал Эрику своей дочерью после четырехлетнего судебного разбирательства в феврале 2022 года.

Тогда суд постановил, что он должен выплачивать ей алименты в размере 1400 евро в месяц.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Популярные новости
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола Вчера, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола 03 июл 2023, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола 03 июл 2023, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола 02 июл 2023, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола 02 июл 2023, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:35 "Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии Новости футбола Сегодня, 06:00 "Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе" Новости футбола Сегодня, 06:00 Спаллетти рассказал, когда вернется в футбол Новости футбола Сегодня, 05:35 Маунт обратился к фанатам "Челси" с важным сообщением Новости футбола Сегодня, 05:00 В ПСЖ назвали Мбаппе обманщиком Новости футбола Сегодня, 04:36 Анчелотти покинет "Реал" ради работы в сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 04:00 Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь Новости футбола Сегодня, 03:39 Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 03:00 Агуэро назвал топ-3 лучших форварда в истории Новости футбола Вчера, 16:55 "Монако" объявил о назначении нового главного тренера
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Израиль U21 - Англия U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Ахли - Исмаили 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания U21 - Украина U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Росарио Сентраль - Эстудиантес 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Коринтианс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ривер Плейт - Колон 6 июля 2023 года