Это’О бил де Брюйне. Экс-игрок Челси рассказал, как это было

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел вспомнил одну интересную с тех давних времен, когда Самуэль Это`О и Кевин де Брюйне играли за «синих».

«На тот момент де Брюйне не особо горел желанием тренироваться. Он всегда ходил с опущенной головой, казался злым и обиженным на весь мир. Я думаю, это происходило из-за того, что он не попадал в основной состав. Он был похож на ребёнка, который пришёл на детскую площадку, но никто не хотел с ним играть. Однажды Это′О раскритиковал его, у них завязалась серьёзная драка на тренировке. Всё случилось из-за того, что Кевин не прикладывал тех усилий, которые хотел видеть Самуэль. Тогда они очень сильно поругались», – сказал Джон Оби Микел в интервью Daily Mail.

В январе 2012 года «Челси» купил Кевина де Брюйне, в тот момент 20-летнего перспективного футболиста, у бельгийского «Генка». Однако за «синих» он сыграл только девять матчей и не выдержал конкуренции. После периода в «Челси» Кевин де Брюйне блестяще проявил себя в «Вольфсбурге», а затем началась его звездная карьера в «Манчестер Сити».

Ранее стало известно, какие претензии есть к Эрику тен Хагу у футболистов «Манчестер Юнайтед».