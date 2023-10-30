Это ужасно. Во Франции отреагировали на нападение фанатов на автобус Лиона

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера отреагировала на действия фанатов, которые атаковали автобус команды "Лион".

По словам футбольной чиновницы, такие вещи в современном мире происходить не должны.

"Это ужасно. Это просто неприемлемый акт ненависти и глупости, который отрицает ценности футбола и спорта. Необходимо найти виновных как можно скорее, чтобы они понесли строгое наказание", - заявила Удеа-Кастера в интервью RMC Sport.

Как известно, из-за действий фанатов матч 10-го тура Французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом" был отменен.

Перед стартом встречи фанаты хозяев команды начали бросать камни в автобус гостевой команды.

В результате атаки наставник “Лиона” Фабио Гроссо получил серьезные порезы от осколков стекла.

Интересно, что аналогичная ситуация произошла и в 2019 году. Тогда болельщики "Марселя" также атаковали автобус "Лиона".