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"Это позорище": легенда МЮ разнес команду за поражение в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 05:32
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
"Это позорище": легенда МЮ разнес команду за поражение в Лиге чемпионов Фото: британские СМИ

Легенда английского футбола Рио Фердинанд оценил игру своего бывшего клуба “Манчестер Юнайтед” в Лиге чемпионов.

Вчера “Красные дьяволы” принимали на своем поле турецкий “Галатасарай” и уступили со счетом 2:3. Это уже второе подряд поражение “Манчестер Юнайтед” на старте самого престижного клубного турнира Европы.

"Надо отдать должное "Галатасараю", они наказали "Манчестер Юнайтед", когда получили свой шанс. В один момент "Юнайтед" показывает свой потенциал и что-то позитивное, но сразу же после этого я берусь за голову. В этой команде отсутствует организованность.

Это позорище. Мы говорим о Лиге чемпионов. Если вы не ощущаете угрозу, не чувствуете пространство, вы будете наказаны, и мы видели это сегодня вечером", - заявил Фердинанд в интервью BBC.

Напомним, что в первом матче группового этапа Лиги чемпионов “Манчестер Юнайтед” играл на выезде против “Баварии” и уступил со счетом 3:4. Впереди у “красных дьяволов” игра с главным аутсайдером группы – датским “Копенгагеном”.

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