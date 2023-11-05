Это позор! Ротен прокомментировал получение Месси Золотого мяча

Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен негативно высказался о победе нападающего Интера Майами Лионеля Месси в голосовании за Золотой мяч.

«Это позор! Конечно, это позор. На мой взгляд, награду должен был получить Холанд.



Если говорить о списке титулов, то он уступает Холанду. Месси выиграл только чемпионат мира, а Эрлинг выиграл все с Манчестер Сити. И, конечно, вы не можете сравнивать их на чемпионате мира, потому что Холанд норвежец.



Эрлинг побил все рекорды. Парень выигрывает все трофеи и забивает больше 60 голов за год. Когда Месси и Роналду делали это, было абсолютно нормально, что они были номером 1.



Но Месси забил около 20 голов за клуб в прошлом году, тогда как Холанд – 60. И мне говорят, что мы должны иметь доверие к вручению Золотого мяча? Но доверия больше нет!



Уже 3-4 года Месси не является лучшим игроком в мире. Мы должны остановить это безумие! За последние 4 года он выиграл 2 Золотых мяча. На мой взгляд, это позор. Я в шоке», - сказал Ротен в интервью изданию RMC Sport.