EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Это позор! Ротен прокомментировал получение Месси Золотого мяча

Это позор! Ротен прокомментировал получение Месси Золотого мяча

Новости футбола 05 ноя 2023, 12:22
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Это позор! Ротен прокомментировал получение Месси Золотого мяча Это позор! Ротен прокомментировал получение Месси Золотого мяча

Бывший футболист ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен негативно высказался о победе нападающего Интера Майами Лионеля Месси в голосовании за Золотой мяч.

«Это позор! Конечно, это позор. На мой взгляд, награду должен был получить Холанд.

Если говорить о списке титулов, то он уступает Холанду. Месси выиграл только чемпионат мира, а Эрлинг выиграл все с Манчестер Сити. И, конечно, вы не можете сравнивать их на чемпионате мира, потому что Холанд норвежец.

Эрлинг побил все рекорды. Парень выигрывает все трофеи и забивает больше 60 голов за год. Когда Месси и Роналду делали это, было абсолютно нормально, что они были номером 1.

Но Месси забил около 20 голов за клуб в прошлом году, тогда как Холанд – 60. И мне говорят, что мы должны иметь доверие к вручению Золотого мяча? Но доверия больше нет!

Уже 3-4 года Месси не является лучшим игроком в мире. Мы должны остановить это безумие! За последние 4 года он выиграл 2 Золотых мяча. На мой взгляд, это позор. Я в шоке», - сказал Ротен в интервью изданию RMC Sport.

Ранее мы сообщали, что аргентинец выиграл 8-й Золотой мяч в карьере.

Связанные команды и лиги
Интер Майами
Популярные новости
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Новости футбола Сегодня, 06:28 Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться
Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан
Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро
У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси Новости футбола Вчера, 23:34 У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира Новости тенниса Вчера, 23:15 Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Вчера, 17:11 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года