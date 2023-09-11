Это не Месси против Роналду. Холанд сделал заявление о своем противостоянии с Мбаппе

Звезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд заявил, что их противостояние с Мбаппе нельзя сравнивать с Роналду и Месси, сообщает Франс Футбол.

Норвежец стал настоящей звездой и сенсацией. В прошлом сезоне он забил 56 голов за свой клуб и сборную, Холанд опередил по этому показателю Мбаппе на два гола. Поэтому ожидается, что они станут будущими иконами футбола, что их противостояние выйдет на первый план, равно как соревнования Месси и Роналду.

Однако норвежский футболист считает, что их с французом не нужно сравнивать с Месси и Роналду. Холанд заявил, что аргентинец и португалец делали множество сумасшедших вещей и до сих пор продолжают это делать, несмотря на возраст. Но он никогда не сравнивает себя с другими игроками, а сосредоточен только на себе. Норвежец пытается становиться лучше каждый день и получать удовольствие от футбола.

Также он редко сосредотачивается на действиях Мбаппе, но ему нравится его игра и действия. Напомним, что Холанд и Мбаппе вошли в краткий список в номинанты на Золотой Мяч.