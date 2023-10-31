"Это могло быть твоим". Месси назвал игрока, который заслужил Золотой мяч

Капитан сборной Аргентины и американского “Интер Майами” Лионель Месси после получения награды “Золотой мяч” высказался о том, кто был его главным конкурентом в борьбе за премию.

По словам аргентинца, в этом году приз заслуживал форвард сборной Норвегии и английского “Манчестер Сити” Эрлинг Холанд.

"Я не хочу молчать про Холанда и Мбаппе, у которых был отличный год, зрелищный, и в ближайшие годы они выиграют эту награду. Все награды были особенными, но я всегда подчеркиваю важность команды. Это вторично. Посмотрите на «Манчестер Сити», они были лучшими и добились всего в прошлом сезоне.

Это будет хороший бой между ними двумя и между несколькими другими молодыми игроками. Они оба заслужили это в этом году. Эрлинг, это могло бы быть твоим, и это было бы идеально", - сказал Месси.

Напомним, что для аргентинца эта награда стала восьмой в карьере, что является абсолютным рекордом в мире футбола. Мбаппе и Холанд также попали в тройку победителей по итогам голосования.