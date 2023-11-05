«Это будет нам дорого стоить». Вратарь Арсенала раскритиковал арбитров

Вчера, в одном из центральных матчей одиннадцатого тура Премьер-лиги Ньюкасл на «Сент Джеймс Парк» принимал Арсенал. Единственный гол в том матче забил Энтони Гордон на 64-ой минуте.

Но этот гол был очень спорным, ведь мяч почти вышел за пределы поля и лишь несколько миллиметров мяча остались на линии поля, пока его не перехватил Виллок и не выполнил передачу.

После того, как мяч оказался в сетке бригада арбитров провела проверку по трем фактам: выход мяча за линию поля, фол Жоэлинтона против Габриэла и офсайд у Гордона. Но в итоге гол засчитали. Голкипер Арсенала, Давид Райя, после матча высказал свое мнение, для Daily Mail, касательно чистоты гола.

«Я увидел, что мяч вышел из игры, а затем, после передачи, оглянулся на ворота, и понял, что это фол против Габи [Габриэла]. Его толкают двумя руками в спину, когда он собирается выбить мяч.

С другой стороны, это могло быть положение вне игры, это труднее заметить, когда мяч находится вне игры, но фол – это серьезное решение [его отсутствие]. Это будет нам дорого стоить. Мы очень расстроены.

То, как мы играли, как мы соревновались, было великолепно. Мы делали то, что просил нас делать тренер: выигрывать дуэли, выводить мяч на поле и все такое, но решения арбитров привели нас к пропущенному голу».

💬 "We’re really frustrated. The way we played, the way we competed, it was brilliant from everybody."



Raya reflects on tonight's result 👇 — Arsenal (@Arsenal) November 4, 2023

Давид Райя подвергается критике с тех пор, как летом он перешел из Брентфорда в аренду к «канонирам». Испанец заменил Аарона Рамсдейла в качестве стартового вратаря команды, но не смог добиться успеха в команде, его также обвиняют в нескольких пропущенных командой голах.