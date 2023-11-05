EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола «Это будет нам дорого стоить». Вратарь Арсенала раскритиковал арбитров

«Это будет нам дорого стоить». Вратарь Арсенала раскритиковал арбитров

Новости футбола 05 ноя 2023, 08:07
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Это будет нам дорого стоить». Вратарь Арсенала раскритиковал арбитров «Это будет нам дорого стоить». Вратарь Арсенала раскритиковал арбитров

Вчера, в одном из центральных матчей одиннадцатого тура Премьер-лиги Ньюкасл на «Сент Джеймс Парк» принимал Арсенал. Единственный гол в том матче забил Энтони Гордон на 64-ой минуте.

Но этот гол был очень спорным, ведь мяч почти вышел за пределы поля и лишь несколько миллиметров мяча остались на линии поля, пока его не перехватил Виллок и не выполнил передачу.

После того, как мяч оказался в сетке бригада арбитров провела проверку по трем фактам: выход мяча за линию поля, фол Жоэлинтона против Габриэла и офсайд у Гордона. Но в итоге гол засчитали. Голкипер Арсенала, Давид Райя, после матча высказал свое мнение, для Daily Mail, касательно чистоты гола.

«Я увидел, что мяч вышел из игры, а затем, после передачи, оглянулся на ворота, и понял, что это фол против Габи [Габриэла]. Его толкают двумя руками в спину, когда он собирается выбить мяч.

С другой стороны, это могло быть положение вне игры, это труднее заметить, когда мяч находится вне игры, но фол – это серьезное решение [его отсутствие]. Это будет нам дорого стоить. Мы очень расстроены.

То, как мы играли, как мы соревновались, было великолепно. Мы делали то, что просил нас делать тренер: выигрывать дуэли, выводить мяч на поле и все такое, но решения арбитров привели нас к пропущенному голу».

Давид Райя подвергается критике с тех пор, как летом он перешел из Брентфорда в аренду к «канонирам». Испанец заменил Аарона Рамсдейла в качестве стартового вратаря команды, но не смог добиться успеха в команде, его также обвиняют в нескольких пропущенных командой голах.

Связанные команды и лиги
Ньюкасл Арсенал Премьер-лига Англия
Популярные новости
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Новости футбола Сегодня, 06:28 Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться
Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан
Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро
У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси Новости футбола Вчера, 23:34 У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира Новости тенниса Вчера, 23:15 Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Вчера, 17:11 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года