Это было очень тяжело: Месси высказался о победном матче Аргентины

Нападающий и капитан аргентинской сборной Лионель Месси подвел итоги сложнейшего матча квалификации на чемпионат мира 2026 против команды Эквадора.

Встреча состоялась в ночь на 8 сентября и завершилась победой чемпионов мира со счетом 1:0. Единственный гол в матче под ее занавес забил именно Лионель Месси.

"Мы знаем, что нас ожидают трудные игры в квалификации. В Эквадоре играют очень хорошие игроки, они знают, что делают, и физически в отличной форме. Это была очень тяжелая игра. Я немного устал, но чувствую себя хорошо.

Мы недавно стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему чемпионату мира. Все хотят победить Аргентину, а сейчас, когда мы стали чемпионами, еще больше", - сказал лидер команды после важной игры.

Напомним, что это была первая официальная игра сборной Аргентины после того, как они победили на чемпионате мира в Катаре. На мировом первенстве в финале они встречались с Францией и добыли победу в серии пенальти. Месси признали лучшим игроком турнира.