«Это было бы очень грустно». Фил Фоден высказался о возможном уходе Пепа Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола на прошлой неделе отпраздновал рекордный четвертый подряд титул клуба в Премьер-лиге, а сегодня их еще ждет финал Кубка Англии. Но несмотря на отличные результаты, испанский специалист после празднования победы в высшем дивизионе Англии сказал, что его пребывание в команде, возможно, подходит к концу.

Поскольку нынешний контракт Гвардиолы рассчитан до конца следующего сезона, он высказался об идеи своего ухода, заявив, что «реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться». Такой исход положит конец его эпохи в Манчестер Сити, который под его руководством завоевал шесть титулов на протяжении семи лет.

Воспитанник клуба и одна из главных хвехд текущего сезона в Манчестер Сити Фил Фоден во время интервьюBBCпризнался, что был бы потрясен, если бы узнал об уходе Гвардиолы.

«Очевидно, это было бы очень грустно. Я не знаю никого, кроме него, так что будет странно, когда он уйдет. Я не хочу слишком много об этом думать. Я хочу получать удовольствие от того, что мы сейчас делаем с ним».

Фоден является воспитанником спортивной школы Манчестер Сити и начал выступать за основную команду именно во время Гвардиолы. Продемонстрировав отличные результаты в начале карьеры, он завоевал место в стартовом составе и в нынешнем сезоне стал выдающимся игроком для Сити. За свои невероятные достижения на поле он уже был назван игроком года Премьер-лиги и обладателем награды футбольного обозревателя.