EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола «Это было бы очень грустно». Фил Фоден высказался о возможном уходе Пепа Гвардиолы

«Это было бы очень грустно». Фил Фоден высказался о возможном уходе Пепа Гвардиолы

Новости футбола Сегодня, 03:16
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
«Это было бы очень грустно». Фил Фоден высказался о возможном уходе Пепа Гвардиолы Фото: Sky Sports / Автор неизвестен

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола на прошлой неделе отпраздновал рекордный четвертый подряд титул клуба в Премьер-лиге, а сегодня их еще ждет финал Кубка Англии. Но несмотря на отличные результаты, испанский специалист после празднования победы в высшем дивизионе Англии сказал, что его пребывание в команде, возможно, подходит к концу.

Поскольку нынешний контракт Гвардиолы рассчитан до конца следующего сезона, он высказался об идеи своего ухода, заявив, что «реальность такова, что я ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться». Такой исход положит конец его эпохи в Манчестер Сити, который под его руководством завоевал шесть титулов на протяжении семи лет.

Воспитанник клуба и одна из главных хвехд текущего сезона в Манчестер Сити Фил Фоден во время интервьюBBCпризнался, что был бы потрясен, если бы узнал об уходе Гвардиолы.

«Очевидно, это было бы очень грустно. Я не знаю никого, кроме него, так что будет странно, когда он уйдет.

Я не хочу слишком много об этом думать. Я хочу получать удовольствие от того, что мы сейчас делаем с ним».

Фоден является воспитанником спортивной школы Манчестер Сити и начал выступать за основную команду именно во время Гвардиолы. Продемонстрировав отличные результаты в начале карьеры, он завоевал место в стартовом составе и в нынешнем сезоне стал выдающимся игроком для Сити. За свои невероятные достижения на поле он уже был назван игроком года Премьер-лиги и обладателем награды футбольного обозревателя.

Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 11:06 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании Новости футбола Вчера, 15:48 Начало новой жизни. Фанаты заметили Клоппа сразу после ухода из Ливерпуля на отдыхе в Испании
СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Вчера, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны
Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика Новости футбола Вчера, 04:55 Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика
СРОЧНО! Милан уволил главного тренера Новости футбола Вчера, 04:27 СРОЧНО! Милан уволил главного тренера
Игрока Вест Хэма подозревают в играх на ставки Новости футбола 23 мая 2024, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках
Больше новостей
Последние новости
Новости баскетбола Сегодня, 14:49 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 14:30 "Пойду куда-нибудь еще и выиграю трофеи". Тен Хаг прокомментировал победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 14:19 Аль-Айн под руководством Эрнана Креспо стал победителем Лиги чемпионов АФК Новости футбола Сегодня, 13:58 Защитили титул. Барселона второй год подряд выиграла женскую Лигу Чемпионов УЕФА Новости хоккея Сегодня, 13:21 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 13:04 Великолепный Фернандеш. Оценки игроков за матч Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2 Новости футбола Сегодня, 12:52 Взяли реванш спустя год. Как Манчестер Юнайтед и Эрик тен Хаг отпраздновали победу в Кубке Англии Новости футбола Сегодня, 12:23 Ман Сити — Ман Юнайтед 1:2: хайлайты и ключевые моменты матча Новости футбола Сегодня, 12:18 Реал Мадрид может продать свою звезду в клуб АПЛ за круглую сумму Новости футбола Сегодня, 12:03 Селтик обыграл Рейнджерс и завоевал 42 Кубок Шотландии в своей истории
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Род-Айленд — Луисвилл Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол Сегодня Ванкувер ФК – Пасифик ФК прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Тампа-Бэй Раудис – Лас-Вегас Лайтс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Индиана Пэйсерс – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол Сегодня Сакраменто Репаблик – Бирмингем прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Национальный Банк Египта – Исмаили прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Баскетбол 26 мая 2024 Фенербахче — Олимпиакос прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Коньяспор – Галатасарай прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года Футбол 26 мая 2024 Аль-Гаиш – Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года