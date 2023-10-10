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Это был бы слишком дорогой трансфер. Почему Мбаппе не перешел в Реал летом 2023 года

Новости футбола Сегодня, 11:25
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Это был бы слишком дорогой трансфер. Почему Мбаппе не перешел в Реал летом 2023 года Фото: GETTY IMAGES

Хосе Мануэль Отеро, член совета директоров «Реала», объяснил, почему мадридский клуб не мог купить Килиана Мбаппе в прошлое межсезонье.

«Этим летом у Мбаппе была возможность перейти в «Реал». Ради этого ему бы пришлось отказаться от очень крупных бонусов, о которых он уже договорился с «ПСЖ». Кроме того, это был бы трансфер. Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы безумной. Не было смысла в том, чтобы подписывать Мбаппе на год раньше, хоть он и занял бы место Бензема.

Если бы мы в ситуации с Мбаппе допустили неверный шаг, то «ПСЖ» попытался бы навредить «Реалу». «Мадрид» идеально знает, что может и должен делать. Если Мбаппе перейдет, а я надеюсь, что это произойдет в 2024-м, то сделает это по всем правилам – так, чтобы никто не мог обвинить нас в секретных соглашениях», - цитирует Отеро AS.

«Реал» рассчитывает, что Килиан Мбаппе перейдет в мадридский клуб летом 2024 года как свободный агент.

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