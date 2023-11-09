"Это был безумный матч". Тренер Копенгагена высказался о победе над МЮ

Главный тренер "Копенгагена" Якоб Неэструп подвел итоги сенсационной победы своей команды над “Манчестер Юнайтед”.

Встреча прошла в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась со счетом 4:3 в пользу датчан. Английская команда дважды выходила вперед, но не смогла сохранить преимущество.

"Это был безумный матч, если смотреть на него в целом. Мы показали отличную игру в трех предыдущих матчах, но набрали всего одно очко. Поэтому, если присмотреться, я считаю, что четыре очка для нас заслуженны. Мы провели уже четыре матча и заслуживаем второе место в группе. Главная цель "Копенгагена" - остаться в Лиге чемпионов и после нового года", - цитирует Неэструпа официальный сайт УЕФА.

"Копенгаген" поднялся на второе место в турнирной таблице группы А, имея четыре очка после четырех матчей.

В то же время "Манчестер Юнайтед" находится на четвертом месте, набрав три очка.