Есть новый рекорд. Британец Хейлз завоевав золото на Олимпиаде в стрельбе по трапу

Сегодня, 30 июля, на Олимпиаде в Париже прошел финал в стрельбе по трапу среди мужчин.

Натан Хэйлз побил мужской олимпийский рекорд в стрельбе по трапу, завоевав золото для сборной Великобритании. Хэйлз совершил 48 попаданий из 50-ти.

Второе место в дисциплине занимает Ци Ин из Китайской Народной Республики. Бронзовая медаль в активе Жан-Пьер Броля из Гватемалы! Это вторая олимпийская медаль для Гватемалы на играх в Париже.

Напомним, что Команда Dailysports подготовила для вас расписание всех соревнований, в которых будут разыграны медали 30 июля. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.