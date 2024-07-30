Есть новый рекорд. Британец Хейлз завоевав золото на Олимпиаде в стрельбе по трапу
Новости Олимпийских игр Вчера, 11:17Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Getty Images
Сегодня, 30 июля, на Олимпиаде в Париже прошел финал в стрельбе по трапу среди мужчин.
Натан Хэйлз побил мужской олимпийский рекорд в стрельбе по трапу, завоевав золото для сборной Великобритании. Хэйлз совершил 48 попаданий из 50-ти.
Второе место в дисциплине занимает Ци Ин из Китайской Народной Республики. Бронзовая медаль в активе Жан-Пьер Броля из Гватемалы! Это вторая олимпийская медаль для Гватемалы на играх в Париже.
Напомним, что Команда Dailysports подготовила для вас расписание всех соревнований, в которых будут разыграны медали 30 июля. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.
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