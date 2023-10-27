Есть четыре претендента. Ньюкасл начал искать замену Тонали

"Ньюкасл" рассмотрит несколько кандидатов на замену Сандро Тонали, который был признан виновным в незаконных ставках.

Как известно, по решению Федерации футбола Италии полузащитник местной сборной был отстранен от футбола на 10 месяцев.

По информации The Athletic, руководство английского клуба уже начало составлять список потенциальных претендентов на позицию, которую занимал на поле Тонали.

Сейчас известно, что в список вошли Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Жоау Пальинья («Фулхэм») и Амаду Онана («Эвертон»).

Тонали перешёл в "Ньюкасл" из “Милана” за рекордные для клуба 64 миллиона евро. Трансфер состоялся минувшем летом.

В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Его контракт с клубом действует до июня 2028 года. В “Ньюкасле” уже заявили, что не собираются платить футболисту зарплату за время, которое он проведет вне футбольного поля по своей вине.