ESPN представил топ-10 лучших молодых футболистов мира
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Джуда Беллингема/Автор неизвестен
Американский спортивный канал ESPN опубликовал свою версию рейтинга лучших молодых футболистов, возрастом до 21 года.
Первое место занял английский полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуд Беллингем. Вторым стал хавбек “Барселоны” Педри. На третьей позиции оказался вингер “Арсенала” Букайо Сака.
Топ-10 лучших молодых футболистов в мире по версии ESPN выглядит так:
1) Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд)
2) Педри ("Барселона")
3) Букайо Сака ("Арсенал")
4) Джамал Мусиала ("Бавария")
5) Гави ("Барселона")
6) Эдуардо Камавинга ("Реал")
7) Габриэл Мартинелли ("Арсенал")
8) Флориан Виртц ("Байер")
9) Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг")
10) Мойсес Кайседо ("Брайтон")
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