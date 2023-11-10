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Составили рейтинг лучших баскетболистов НБА до 25 лет

Новости баскетбола Сегодня, 12:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Составили рейтинг лучших баскетболистов НБА до 25 лет Составили рейтинг лучших баскетболистов НБА до 25 лет

ESPN составил рейтинг лучших баскетболистов до 25 лет. Рейтинг базируется на основе будущего потенциала.

На первом месте расположился баскетболист Лука Дончич, на втором - игрок Миннесоты Энтони Эдвардс, а замыкает тройку лидеров Виктор Wembanyama.

Рейтинг лучших баскетболистов до 25 лет:

  1. Лука Дончич (Даллас)
  2. Энтони Эдвардс (Миннесота)
  3. Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио)
  4. Тайрис Халибертон (Индиана)
  5. Джа Морант (Мемфис)

Напомним, что звезду Милуоки Бакс исключили по ходу матча за "избыточные эмоции".

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