"Эспаньол" оспорил участие Левандовски в матче чемпионата после дисквалификации

“Барселона” должны предоставить аргументы по поводу приостановки дисквалификации Роберта Левандовски.

Как известно, Центральный суд Мадрида приостановил дисквалификацию поляка, из-за чего он сыграл в матче 15-го тура Ла Лиги против “Эспаньола” (1:1).

В комиссии изучили доводы “Эспаньола” и дали “Барселоне” три дня, чтобы клуб предоставил свои доводы по сложившейся ситуации.

Также сегодня Административный суд по делам спорта (TAD) планирует рассмотреть детально эпизод с удалением Левандовски в матче против “Осасуны”.