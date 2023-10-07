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«Если все пойдет хорошо, я буду в лучшей форме». Педри надеется восстановиться до Эль-Классико

Новости футбола Сегодня, 02:29
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
«Если все пойдет хорошо, я буду в лучшей форме». Педри надеется восстановиться до Эль-Классико Фото с сайта skysports.com/Автор неизвестен

Молодая звезда Барселоны Педри надеется вовремя восстановиться после травмы и принять участие в матче против Реала в конце октября. Напомним, что испанский футболист во время тренировки в конце августа получил травму бедра и с тех пор выбыл из игры. В разговоре с фанатами через цифровую платформу The Residency Педри он рассказал о перспективах скорого возвращения в полную физическую форму и о возможном участии в Эль-Классико.

"Травмы – часть нашей работы, и нам нужно усердно работать, чтобы вернуться после них в еще лучшей форме. Все прошло хорошо, и я почти восстановился. Надеюсь, скоро, я буду готов. Если все пойдет хорошо, я буду в отличной форме в матче против Реала».

Не смотря на отсутствие одного из ключевых игроков основы Барселона отлично начала сезон, набрав 20 очков в первых восьми матчах. «Блаугранас» занимают второе место в Ла Лиге, а отставание от Реала составляет всего один бал. Такое положение двух гигантов испанского футбола в чемпионате Испании делает матч еще более интересным, ведь победа одной из команд может оказать большое влияние на их чемпионство.

Напомним, что в последнем матче Лиги чемпионов один из ключевых игроков Барселоны Роберт Левандовски покинул поле в середине первого тайма из-за полученной травмы.

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