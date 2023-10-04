Если ситуация не изменится: тренер Лацио готов уйти из футбола

Наставник римского “Лацио” Маурицио Сарри в очередной раз выразил свое недовольство перегруженным календарем своей команды.

По словам итальянского наставника, он даже готов уйти из футбола, если ситуация не изменится в ближайшее время.

"Если ситуация с календарем не изменится, я прекращу тренировать. Этот вид футбола мне не нравится. Когда я просыпаюсь утром, я даже не смотрю, с кем у нас следующий матч. Мы играем слишком часто, и постоянно приходится поворачивать состав команды", - приводят слова Сарри на сайте журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, что 30 сентября римляне провели матч 7-го тура Серии А против “Милана”, в котором уступили со счетом 0:2. После семи туров национального первенства "Лацио" занимает 16-е место в турнирной таблице с семью очками.

Уже 4 октября подопечные Маурицио Сарри будут играть выездной матч Лиги чемпионов против "Селтика".

Отметим, что Сарри и раньше жаловался на тяжелый календарь для своей команды. При этом в УЕФА и Серии А пока никак не реагировали на заявления тренера.