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Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год

Новости футбола Сегодня, 16:49
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Если Хави в этом сезоне выигрывает Ла Лигу или Лигу Чемпионов, то контракт будет продлен на год Фото: https://www.fcbarcelona.com/en/

В пятницу, 22 сентября, Хави Эрнандез продлил контракт с Барселоной до 2025 года, сообщили на сайте клуба.

В контракте прописано условие продления еще на один сезон. По информации El Periodico, это условие будет активировано, если Хави сможет выиграть в этом сезоне Ла Лигу или Лигу Чемпионов. На данный момент есть всеобщее удовлетворение результатами и уровнем игры.

Если этот сезон завершится без трофеев, Хави и его команда получат еще один год. Но ни клуб, ни тренер не будут иметь преимущества еще на один год, если атмосфера станет напряженной. Пока Хави счастлив быть тренером Барселоны.

Напомним, 28 мая 2019 года Хави официально приступил к тренерской деятельности, став главным тренером катарского клуба Аль-Садд. В августе выиграл Кубок шейха Яссима, свой первый трофей в роли главного тренера. 17 января 2020 года выиграл Кубок наследного принца Катара. 6 ноября 2021 года Хави официально стал тренером Барселоны, подписав контракт до 2024 года. Он вернулся в команду, где провел 24 года как игрок.

20 ноября 2021 года провел свой первый матч в качестве тренера каталонского клуба против Эспаньола, в котором команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

За свой период в Барселоне Хави выиграл Суперкубок Испании в 2023 году. Также в сезоне 2022-2023 он привел Барселону в титул Ла Лиги.

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