Еще одна легенда в Серии А. Кейлор Навас нашел новый клуб

Легендарный экс-голкипер Реала Мадрид и ПСЖ Кейлор Навас наконец-то сумел найти себе новый клуб.

По информации Фабрицио Романо, костариканский вратарь договорился о контракте с клубом Серии А Монцей. Навас переходит на правах свободного агента, а его контракт будет рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.

В новом клубе Кейлор Навас заменит Микеле Ди Грегорио, который в прошлом сезоне был признан лучшим голкипером Серии А, а этим летом перешел в Ювентус.

Последние пять лет Навас провел в ПСЖ, а до этого трижды выигрывал Лигу чемпионов вместе с Реалом. В сезоне-2022/23 Кейлор играл в аренде за Ноттингем Форест.

Этим летом 37-летний голкипер завершил международную карьеру и не поехал со сборной Коста-Рики на Копа Америка-2024.

Напомним, вчера другой экс-футболист Реала Мадрид Рафаэль Варан стал футболистом новичков Серии А Комо.