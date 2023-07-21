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Еще одна легенда "Барселоны" переходит в "Интер Майами"

Новости футбола Сегодня, 06:00
Еще одна легенда "Барселоны" переходит в "Интер Майами" Фото: твиттер Виселл Кобе

Испанский полузащитник, бывший игрок “Барселоны” Андрес Иньеста может найти новый клуб уже в ближайшее время.

Как пишет источник, легенда мирового футбола может продолжить футбольную карьеру в американском «Интер Майами».

Издание Offsider заверяет, что 39-летний игрок смог достичь предварительного соглашения о контракте с командой МЛС. Другие детали переговоров пока остаются неизвестными.

Напомним, что этим летом американский коллектив уже пополнили два бывших игрока каталонской “Барселоны” Лионель Месси и Серхио Бускетс. В ближайшее время будет завершен переход другого экс-игрока каталонского гранда - защитника Жорди Альбы.

Что касается Иньесты, то последние пять лет он провел в составе японского “Виссел Кобе”, куда он перебрался на правах свободного агента из «Барселоны».

В минувшем сезоне испанец провел за японский коллектив лишь шесть матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

За пять сезонов Иньеста выиграл с “Виселл Кобе” Кубок и Суперкубок Японии.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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