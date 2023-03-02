Еще одна девушка рассказала о непристойном поведении Дани Алвеса

Еще одна девушка пожаловалась на то, что звездный бразильский футболист Дани Алвеса приставал к ней.

Как известно, сейчас игрок находится под стражей.

За решеткой бразилец оказался после обращения в полицию со стороны 23-летней девушки, которая обвинила его в изнасиловании в ночном клубе.

На днях еще одна девушка во время эфира в тиктоке заявила, что восемь лет назад Алвес приставал к ней в том же месте.

Интересно, что позже видео удалили.