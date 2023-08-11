Еще один звездный игрок "Ливерпуля" едет в Саудовскую Аравию

Полузащитник "Ливерпуля" Тьяго Алькантара в ближайшее время может сменить Англию на более экзотический чемпионат.

Французская газета L'Equipe сообщает, что у футболиста есть заманчивое предложение из Саудовской Аравии. Таким образом, он может отправиться вслед за своими уже бывшими товарищами по команде.

По информации источника, в своих рядах звездного футболиста хочет видеть “Аль-Ахли”. Саудовский клуб уже предложил за игрока около €12 млн.

Напомним, что этим летом в чемпионат Саудовской Аравии уже отправились трое представителей “Ливерпуля”: Фабиньо стал игроком “Аль-Иттихад”, Джордан Хендерсон перебрался в “Аль-Иттифак”, а Роберто Фирмино подписал соглашение с “Аль-Ахли”.

В прошлом сезоне 2022/2023 бывший хавбек сборной Испании провел 28 матчей за "Ливерпуль" в разных турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

Его действующий контракт с клубом действителен до конца июня 2024 года.

По информации интернет-портала Transfermarkt, стоимость испанского футболиста составляет около €15 млн.