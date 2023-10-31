Еще один вингер Реал Мадрид продлит контракт с клубом

Вингер Реал Мадриду Родриго тоже продлит контракт со своим клубом, сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации, новое соглашение будет рассчитано до июня 2028 года. В клубе рассчитывают на игрока на долгосрочной основе. Соглашение будет также предусматривать сумму отступных в 1 миллиард евро за ее расторжение.

15 июня 2018 года испанский «Реал Мадрид» объявил о достижении соглашения по трансферу Родриго, согласно которому юный бразилец перейдет в испанский клуб в июле 2019 года. Сумма трансфера составила 45 млн. евро.

В сентябре 2019 года дебютировал за «Реал», выйдя на замену вместо Винисиуса Жуниора на 71-й минуте домашнего матча чемпионата Испании против «Осасуны» (2:0). Через минуту после появления на поле по передаче Каземиро забил первый мяч за мадридский клуб, став первым футболистом, родившимся в XXI веке, забившим за «Реал».

В текущем сезоне Родриго провел 14 матчей за «Реал», в его активе два гола и один ассист.

Напомним, что сегодня 31 октября Винисиус продлил контракт с Реалом. Новое соглашение будет действовать до конца сезона 2026/2027. В новом контракте указан клаусул игрока - 1 миллиард долларов. Следует отметить, что портал transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро.