Еще один тренер отказался возглавлять Лион

Немецкий специалист Оливер Гласнер отказался возглавлять Лион, сообщает L'Equipe.

Бывший тренер Айнтрахта отказался от предложения после того, как просмотрел стартовые матчи команды в Лиге 1. Как сообщают, в Лионе большой масштаб ожидаемого от него вызова. Кроме того, Грэм Поттер отказался стать менеджером Лиона после общения с владельцами клуба. Также Лион рассматривает Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера.

Напомним, что Лион уволил главного тренера Лорана Блана после поражения от ПСЖ 1:4. Он возглавил французский коллектив в октябре 2022 года, заменив Питера Босса. Контракт был рассчитан до 2024 года, однако из-за плохого старта в Лиге 1 руководство решило уволить Блана. В стартовых четырех турах Лион потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Более того, команда забила всего три гола, а пропустила десять мячей.

Среди кандидатов на должность менеджера уже рассматривали Дженаро Гаттузо и Грэма Поттера. Как известно, последний отказался возглавить французский коллектив после встречи с владельцем Джоном Текстором.