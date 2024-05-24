Еще один шанс. Уэйн Руни может получить работу в клубе Чемпионшипа

Легенда английского футбола Уэйн Руни, чья тренерская карьера пока что складывается не так успешно, как игровая, может получить еще один шанс поработать с клубом Чемпионшипа.

Как сообщает The Telegraph, Руни является основным кандидатом на вакантную должность главного тренера Плимута.

Вчера Руни прошел собеседование с руководителями клуба и сумел оставить о себе хорошее впечатление. В ближайшие дни стороны проведут еще одну встречу, на которой обговорят последние детали потенциального контракта.

Последним местом работы Руни был Бирмингем, откуда его уволили в январе после череды неудачных результатов. До этого 38-летний экс-нападающий тренировал ДС Юнайтед и Дерби Каунти.

Плимут по итогам сезона Чемпионшипа с трудом избежал вылета. Он финишировал на 21 месте, опередив зону ввылета на 1 очко.