Еще один игрок "Челси" поедет в Саудовскую Аравию

Голкипер “Челси” Эдуард Менди скоро присоединится к составу саудовского клуба "Аль-Ахли".

Как пишет Evening Standard, "Челси" получит за стража ворот 19 миллионов евро.

Контракт Менди с новым клубом будет рассчитан до конца сезона-2025/26.

26 июля он пройдет медицинский осмотр, после чего будет официально подписан контракт.

В прошлом сезоне Менди провел за “Челси” 12 матчей.

Ранее в Саудовскую Аравию поехали играть игроки “Челси” Нголо Канте и Калиду Кулибали.