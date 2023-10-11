Еще не время. В Барселоне рассказали, каким видят возвращение Месси

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу пообщался с журналистами на тему возможного возвращения Лионеля Месси в каталонский клуб.

В частности, он высказался о том, что аргентинец может вернуться в “Барсу” под занавес карьеры или же, чтобы провести в футболке команды прощальный матч.

"Мы хотим отдать должное Месси, когда настанут подходящие обстоятельства. Он заслуживает этого, и мы с нетерпением ждем, когда мы сможем осуществить это. Все остальное - только спекуляции, о которых мы не будем говорить", - сказал Ромеу, слова которого приводит Barca Universal.

Лионель Месси сейчас играет за американский “Интер Майами”, состав которого он пополнил в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Соглашение капитана сборной Аргентины с представителем чемпионата США рассчитано до декабря 2025 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях, забив 11 голов и отдав пять результативных передач. Он пропустил последние матчи своей команды из-за травмы.